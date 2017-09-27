Экс-ведущая шоу “Орел и Решка” порадовала поклонников соблазнительным фото
27.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-27 12:02
Экс-ведущая шоу “Орел и Решка” порадовала поклонников соблазнительным фото
Леся Никитюк сфотографировалась в ярком купальнике, будучи на отдыхе.
Сейчас экс-ведущая шоу “Орел и Решка” уже вернулась в Киев и поделилась этим снимком, сделанным на Кипре неделю назад, передает Rus.Media.
Подписала Леся горячую фотографию так: “Прекрасное утро !!! … был у меня неделю назад!”, как всегда, на русском и украинском языках.
Не прошло и трех часов, как более 31 тысячи раз пользователи соцсети нажали на сердечко под новой фотографией Леси Никитюк.