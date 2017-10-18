Экс-солистка группы “NIKITA” показала шикарную гибкость
2017-10-18 22:03
Экс-солистка группы “NIKITA” показала шикарную гибкость
Анастасия Кумейко не перестает радовать своих подписчиков в Инстаграме пикантными фотографиями.
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Экс-солистка группы “NIKITA”, а теперь уже DJ NANA, не перестает радовать своих подписчиков в Инстаграме пикантными фотографиями, передает Rus.Media. На этот раз Кумейко поделилась снимком с недавней фотосессии, на котором она изображена в сексуальном наряде, что подчеркивает идеальную фигуру артистки.
Анастасия разлеглась на полу, но не просто так, а в своей “коронной” позе. Шпагат – это то, что певица всегда хвастается перед публикой, потому что он у нее прекрасно получается. Такой гибкости, как в Кумейко, может позавидовать даже балерина Волочкова.
Новый кадр диджея Наны получил почти 2 тысячи лайков и множество комментариев, в которых подписчики восхищаются красотой, телом и вообще всем, чем она занимается.
Экс-солистка группы “NIKITA” похвасталась невероятной гибкостью