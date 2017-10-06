Экс-солистка группы “NIKITA” опубликовала откровенные снимки в Инстаграме
2017-10-05 22:19
Экс-солистка группы “NIKITA” опубликовала откровенные снимки в Инстаграме
Анастасия Кумейко продолжает радовать поклонников смелыми очень откровенными снимками.
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Бывшая солистка самого эпатажно-сексуального коллектива NIKITA активно заполняет свой аккаунт в социальной сети фотографиями, на которых она или полуобнажена, или полностью голая, передает Rus.Media.
Несмотря на бурную реакцию моралистов, подписанных на страницу Кумейко в Инстаграме, она не перестает вгонять в краску всех, кто на нее подписан.
На этот раз Настя показала фото на крыше небоскреба, на которых она изображена в полупрозрачном топе и трусах с завышенной талией. Певица подписала снимки так: “Судя по некоторым частям моего тела, то год назад, в Киеве, было немного теплее”, дав понять фолловерам, что они были сделаны еще в прошлом году.
Подписчики не пожалели лайков и комплиментов раскрепощенной Анастасии, которая даже не пытается скрывать от общественности интимные части своего тела.