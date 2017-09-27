Экс-солистка «ВИА Гра» Татьяна Котова снялась в рекламе нижнего белья без нижнего белья
2017-09-26 20:14
Экс-солистка «ВИА Гра» Татьяна Котова снялась в рекламе нижнего белья без нижнего белья
Как прекрасно начинается неделя!
Кажется, еще вчера бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова, укутавшись лишь в дымку из муки, оживляла своим волнующим присутствием нашу мрачную кухню, передает Rus.Media.
На этот раз повезло рекламщикам Calvin Klein, убедил прекрасную ростовчанку заглянуть к ним в спальню и сняться в рекламе нижнего белья.
Фотографию, на которой Татьяна в одном топе на голое тело, прикрывшись робким уголком простыни, украшает собой постель, она выложила у себя в «Инстаграме», вызвав в комментариях бурю круче «Ирмы». «День питается звуками и солнечным светом, а ночь — водой и чужими секретами» — такими словам российской художницы и писателя Лоры Белоиван подписала снимок начитанная модель.
Мы особенно любим Татьяну за постоянство, с которым она появляется в нашем рейтинге «100 самых сексуальных женщин страны» и на нашей обложке, и чувствуем себя не вправе отпустить тебя без подборки лучших фото с ее «Инстаграма» на дорожку.