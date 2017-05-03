Экс-работникам ЧАЭС увеличили пенсию
03.05.2017 | Экономика | Комментариев нет|
Кабинет министров внес изменения в пункт 1 постановления от 13 сентября 2001 № 1155. Этим решением правительство утвердило максимальную сумму ежемесячной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, уволенным в связи с закрытием Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Принятым решением было определено, что максимальный размер ежемесячной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, которые по состоянию на 15 декабря 2000 находились в трудовых отношениях с Чернобыльской АЭС на постоянной основе (кроме совместителей) и имеют право на получение пенсии как на общих, так и на льготных условиях, а также по инвалидности и высвобожденные в связи с закрытием Чернобыльской АЭС, составит 949 гривен.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым