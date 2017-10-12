Экс-муж Маши Распутиной умер после записи шоу «на самом деле»
2017-10-12 17:50
Экс-муж Маши Распутиной умер после записи шоу «на самом деле»
Смерть наступила вскоре после того, как мужчина вместе с бывшей женой пришел на запись шоу «на самом деле».
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Экс-муж известной российской певицы Маши Распутиной Владимир Ермаков умер на 74-м году жизни, передает Rus.Media.
Смерть наступила вскоре после того, как мужчина вместе с бывшей женой пришел на запись шоу «на самом деле».
В последнее время бывший муж Маши Распутиной Владимир Ермаков вел затворнический образ жизни. Он не выходил в мир, не общался с представителями СМИ. Однако в какой-то момент мужчина все-таки решил выйти из забвения и дал согласие на участие в ток-шоу.
Телевизионщики планировали устроить личную встречу певицы с бывшим мужем, но не смогли: Распутиной вопрос Шепелева показались некорректными, и она покинула площадку.
Вследствие этого съемка не состоялась, и Владимир Ермаков поехал домой. Именно там 73-летнего экс-супруга Распутиной и настигла смерть.
В то же время нынешний муж Маши Распутиной Виктор Захаров сообщил журналистам, что Ермаков умер прямо за кулисами шоу: “Знаете, при каких обстоятельствах он умер? Прям на передаче у Шепелева, пришел Машу обливать грязью. Когда поняла, что они не соблюдают условия, она встала и ушла. А ему отказали в гонораре. Они вызвали скорую и привезли его умершего домой к сожительнице. Сегодня ее пригласили, чтобы она подтвердила, что он умер дома. Они и мне позвонили”.
Владимир Ермаков