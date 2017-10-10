Экс-жена Дональда Трампа считает себя первой леди США
2017-10-10 12:22
Экс-жена Дональда Трампа считает себя первой леди США
Об этом она, не скрывая, рассказала представителям СМИ.
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Экс-жена Дональда Трампа назвала себя первой леди США, вызвав возмущение у Меланьи Трамп, передает Rus.Media. Об этом она, не скрывая, рассказала представителям СМИ.
Первой супругой нынешнего главы США есть Ивана Трамп. Недавно она сообщила общественности о том, что считает себя первой леди США, так как первой по праву должна находится в Белом доме. Она имеет прямой выход в Белый дом, который бывает для нее актуален один раз на 14 дней.
Ивана Трамп рассказала, что не стремиться обращаться и звонить в Белый дом по прямому телефону, так как не намерен вызывать возмущение у нынешней жены президента США Меланку. Хотя по праву женщина считает именно себя первой леди. Сама же Мелания Трамп очень недовольна такими заявлениями чешского женщины, которая была официально первой женой Дональда Трампа. Также считает и ее официальный представитель в Белом доме.