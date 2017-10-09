Экс-глава Госдепа США Джон Керри рассказал, по какой причине люди могут разувериться в Украине
2017-10-08 15:46
Экс-глава Госдепа США Джон Керри рассказал, по какой причине люди могут разувериться в Украине
Джон Керри считает, что если в Украине власть не лишит коррупционеров неприкосновенности, государству перестанут верить.
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Если украинская власть не лишит коррупционеров неприкосновенности – государство перестанут верить, передает Rus.Media. Бывший глава Госдепа США Джон Керри в интервью заявил, что Украине критически важно избавиться от коррупции – традиционного для страны метода “решения вопросов”.
По его словам, успешная борьба с коррупцией поспособствует экономическому росту.
“Коррупционеров нужно лишить неприкосновенности. Иначе люди перестанут верить в Украину, будет очень сложно обеспечить условия для экономического роста. А для украинской экономики сейчас самое время расти, стране нужно набраться сил для противостояния всему тому, что Россия и ее президент Владимир Путин собираются сделать в будущем. Здесь имеет место пересечение экономических мотивов с интересами национальной безопасности”, – сказал Керри.
Экс-госсекретарь отметил, что Украине необходима независимая судебная власть, которая могла бы привлечь к ответственности за нарушение закона, за любые коррупционные действия. Также, добавил он, стране нужны независимые прокуроры, способны расследовать преступления.