Экономным черниговцам выплатят по 700 гривен
Те, кто экономно использовал газ и электроэнергию, смогут получить денежную компенсацию – 700 гривен. Об этом во время селекторного совещания с руководителями ОГА отметил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. По его словам, граждане, которые в течение отопительного периода экономно потребляли энергоресурсы, смогут получить денежную компенсацию за неиспользованные 100 кубов газа или 150 киловатт электроэнергии. В денежном эквиваленте сумма составит около 700 гривен. До 1 июня энергоснабжающие компании должны будут предоставить перечень лиц, имеющих неиспользованный лимит энергоресурсов, органам социальной защиты. Поэтому всех, кто ссудо потреблял газ и свет, будет сообщено о возможности получения компенсации. Для этого субсидианты писать заявления, а уже к сентябрю смогут получить средства. Отметим, что сейчас количество домохозяйств, которым может быть выплачена компенсация, составляет более 1,5 млн.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым