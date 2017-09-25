Экономист объяснил украинские «заработки» на инфляции

despravda | 25.09.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-09-25 09:51

Экономист объяснил украинские «заработки» на инфляции
Украинское правительство анонсирует рост экономики Украины на 3% в следующем году. На самом же деле, особой выгоды мы с этого не получим – потому что мировая экономика за то же время вырастет в среднем на 3,5%.

На этом подчеркивает управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман.

«Поэтому говорить, что этот показатель демонстрирует какое-то особое роста, нельзя», – говорит Найман.

Вместе с тем, экономист пояснил, что уровень инфляции в украинской экономике в 2018 году будет выше, чем прогнозирует НБУ.

«Нужно понимать, что государству выгодна высокая инфляция, потому что государство в этом году, вероятнее всего, получит около 50 миллиардов гривен дополнительных доходов в госбюджет за счет так называемого «инфляционного налога», – поясняет эксперт.

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