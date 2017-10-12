Ей 55: женщина много лет зимой ходит в летней одежде (фото)
2016-12-08 21:05
Ей 55: женщина много лет зимой ходит в летней одежде (фото)
Кому зима, а кому – повод надеть новые босоножки.
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“Снегурочка” Галина Кутєрєва более 10 лет щеголяет зимой в легких платьицах и шортах, передает Rus.Media.
Морозотривкою Галина стала не сразу. В 40 лет врачи поставили ей диагноз – рак кишечника.
Женщина работала воспитателем в детском саду, сейчас на пенсии.
Прохожие часто оборачиваются, предлагают обогреть, поделиться одеждой, подвезти на машине, но Галина отказывается, объясняет, что это своего рода «морозная терапия», которой ее научили в школе долголетия.
“Снегурочка” убеждена: гулять в -30 в босоножках и шортиках не холодно. Главное – настроение. К своеобразной терапии Галина приобщила мужа и дочь.
Она с улыбкой рассказывает, что нередко люди сочувствуют ей, приглашают подвезти на машине.
Галина Кутєрєва уже 10 лет оздоравливается “морозной терапией”.
Муж тоже посещает клуб вместе со своей Снегурочкой. Вот только чувствительности к морозам он не теряет. Дочери нравится, что мама так молодо выглядит. А секрет простой:
— Когда у нас есть настроение, есть здоровья. Если есть здоровье, есть и долголетия. И если все люди на земле будут добрыми и дружелюбными, они будут жить долгой, радостной, счастливой жизнью. Я бы хотела пожелать всем людям в новом году именно такого рая на земле.
Нина Ковалюнас, психолог:
Ясно, что с физиологической точки зрения это невозможно: нужно отключить тепловые рецепторы. Йоги добиваются такого эффекта, но идут к этому десятилетиями. А в случае со «снегурочкой» речь идет об аномалии. И она рано или поздно должна закончиться. Возможности нашего организма не безграничны. Есть запас, который мы тратим в экстренных случаях, а если женщина “включила” его огромной силой воли и тратит постоянно, этот запас скоро закончится. “Снегурочка” внезапно начнет реагировать на холод, так же как когда-то перестала. И как ее организм это переживет, трудно предсказать.