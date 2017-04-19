Эхо черниговской банды: уполномоченный Президента рассказал о изнасилованном мальчике
Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба рассказал детали пытки 10-летнего мальчика тремя подростками, на прошлой неделе шокировало Украины. – По словам жителей села, мальчик часто был голодным и плохо одетым, не получал должного ухода. К сожалению, в такой ситуации соответствующие службы не приняли меры для надлежащего сопровождения и оказания помощи семье в сложных жизненных обстоятельствах. Поэтому так уязвима ребенок и стала «добычей» агрессивных подростков, – пишет Кулеба. Уполномоченный Президента отметил: как только стало известно об этой ужасной ситуации, он сразу отправился в Иванкова вместе с первым заместителем председателя Киевской ОГА. – Дело не получила надлежащего реагирования и координации действий от районной власти и замалчивалась на уровне района, ведь ни губернатору, ни его заместителям не было сообщено об ужасной событие до 13 апреля. Утром 14 апреля была проведена совещание вместе с главой Киевской ОГА Александр Горган, всеми заместителями и руководителями структурных подразделений области и Иванковского района. Было дано поручение провести служебное расследование относительно бездеятельности председателя Иванковской РГА, не координировал работу полиции района и других подразделений, – рассказывает Николай Кулеба. В результате Главное управление Нацполиции Киевской области начало внутреннее расследование в отношении сотрудников полиции, которые должным образом не отреагировали на произошедшее. Дело переквалифицировано с ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и начато уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины. Подросткам грозит лишение свободы до 15 лет. 15- и 16-летних подростков, которые издевались над ребенком с особыми потребностями, уже взят под стражу без права внесения залога. 13-летнего парня ждать принудительные меры воспитательного характера и, вероятно, помещения в спецучреждение. – Сейчас ребенок находится на реабилитации, где с ней работают психолог и работники Центра реабилитации, – отметил Уполномоченный.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым