Эффективные упражнения для красивых ягодиц! – если ты мечтаешь стать счастливой обладательницей «бразильской попки»
2017-09-28 15:07
Эффективные упражнения для красивых ягодиц! – если ты мечтаешь стать счастливой обладательницей «бразильской попки»
Ким Кардашьян лопнет от зависти.
Если все вышесказанное не имеет к тебе никакого отношения и ты действительно решила, что хочешь красивую попу, эти упражнения — как раз то, что тебе нужно!, передает Rus.Media.
Упражнение №1: приседания
Простые рабоче-крестьянские приседания — это один из самых привычных и самых эффективных способов придать ягодицам отличную форму и получить потрясающий результат.
Выполнение: прими положение стоя, руки параллельно полу, стопы на ширине таза, параллельно друг другу. Приседай на вдохе, отводя таз назад так, чтобы колени образовали прямой угол, на выдохе возвращайся в исходное положение. Повторить минимум 20 раз.
Упражнение №2: выпады
Продолжаем! Исходное положение: стоя, руки в замке перед собой на уровне груди, локти согнуты, спину держим прямо, мышцы пресса напряжены. Далее делаем выпад одной ногой назад и приседаем. Принимаем исходное положение. Теперь то же самое с другой ноги. Имей в виду, что при выполнении этого упражнения спину все время нужно держать прямо.
Упражнение №3: приседания плие
Расставь ноги максимально широко (при этом сохраняя устойчивое положение). Взгляд направлен вперед, в светлое стройное будущее. Носки ног смотрят по сторонам. Спину держи прямо и делай приседания (20?25 раз за один подход). Низко «проваливаться» не стоит, достаточно приседать до угла в 90 градусов.
Упражнение №4: ягодичний городов
Устала? Тогда ложимся на спину. Руки вдоль туловища, ладони вниз. Ноги согнуты в коленях, стопы на полу. На вдохе напрягай ягодицы и поднимай таз так высоко, как только сможешь, а на выдохе опускай в исходное положение. В медленном темпе достаточно повторить упражнение 10 раз.
Упражнение №5: подъемы ног назад
Если ты мечтаешь стать счастливой обладательницей «бразильской попки», то это лучшее упражнение! Встань в коленно-локтевую позицию, то есть на четвереньки. Подними одну ногу, следи, чтобы спина с ногой были на одной линии, сделай 10?15 махов, а затем смени ногу.