Эффект космический! После двух применений этой маски волосы стали в 3 раза гуще
2017-09-25 13:18
Эффект космический! После двух применений этой маски волосы стали в 3 раза гуще
На волосах всегда отражаются все проблемы нашей жизни.
Плохое питание, недосыпание, стресс, простуда, скачки гормонального фона — и на месте густой длинной шевелюры остается обшарпанный поредевший хвост , передает Rus.Media . А у кого-то от рождения очень тонкие и непослушные волосы. В любом случае проблему нужно решать, ведь волосы — главное женское украшение.
Очень часто косметологи и трихологи прописывают пациентам компрессы и другие средства на основе димексида. Это вещество улучшает кровообращение, поэтому ускоряется доставка полезных веществ к волосяным луковицам. С его помощью можно легко ускорить рост волос. При этом твоя грива станет пышной и будет более блестящей.
Мы расскажем тебе, как приготовить очень результативную маску для волос на основе димексида.
Маска для волос с димексидом
Ингредиенты
- 3 ч. л. димексида
- 1 ч. л. витамина А
- 1 ч. л. витамина Е
- 1 ч. л. витамина D
- 1 ч. л. витамина В6 или В12 в ампулах
- 1 ч. л. касторового масла
- 1 ч. л. репейного масла
- сок половинки лимона
Приготовление и применение
Смешайте все указанные ингредиенты. Масла можно слегка подогреть. Эту смесь нужно нанести на кожу головы, разделив волосы на проборы и распределить остатки по всей длине, затем накрыть голову фольгой или пищевой пленкой и обмотать полотенцем. Дополнительно можно прогреть волосы феном.
В таком виде нужно находиться 30-60 минут, затем тщательно промыть волосы. Во время процедуры может наблюдаться пощипывание кожи головы — это вполне нормально и говорит о том, что ингредиенты маски проникают в кожу. Делать маску достаточно 1-2 раза в неделю.
Маска с димексидом отлично насыщает волос необходимым комплексом витаминов, а также стимулирует волосяные луковицы, поэтому волосы будут расти быстрее и меньше выпадать. Все чешуйки сгладятся, поэтому волосы не будет пушитися, а на ощупь станет более плотными и приятными. Только учти, что первое время они будут быстрее пачкаться, но за пару применений маски это пройдет.
Совет редакции
Можно варьировать количество масел в составе в зависимости от проблемы, с которой ты борешься. Витамин А стимулирует рост волос, защищает их от вредных воздействий, устраняет сухость и ломкость. Витамин Е предотвращает выпадение, защищает от свободных радикалов и стимулирует рост.
Витамин D останавливает выпадение и стимулирует рост волос, помогает другим полезным компонентам лучше усваиваться кожей. Витамины В6 и В12 предотвращают появление перхоти, улучшают состояние сосудов кожи головы. Касторовое и репейное масла уже заслужили репутацию прекрасных средств, которые оказывают благотворное влияние на волосы: питают их, укрепляют и стимулируют рост.