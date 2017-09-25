Эффект космический! После двух применений этой маски волосы стали в 3 раза гуще

despravda | 25.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-25 13:18

Эффект космический! После двух применений этой маски волосы стали в 3 раза гуще
На волосах всегда отражаются все проблемы нашей жизни.

Плохое питание, недосыпание, стресс, простуда, скачки гормонального фона — и на месте густой длинной шевелюры остается обшарпанный поредевший хвост , передает Rus.Media . А у кого-то от рождения очень тонкие и непослушные волосы. В любом случае проблему нужно решать, ведь волосы — главное женское украшение.

Очень часто косметологи и трихологи прописывают пациентам компрессы и другие средства на основе димексида. Это вещество улучшает кровообращение, поэтому ускоряется доставка полезных веществ к волосяным луковицам. С его помощью можно легко ускорить рост волос. При этом твоя грива станет пышной и будет более блестящей.

Мы расскажем тебе, как приготовить очень результативную маску для волос на основе димексида.

Маска для волос с димексидом

Ингредиенты

  • 3 ч. л. димексида
  • 1 ч. л. витамина А
  • 1 ч. л. витамина Е
  • 1 ч. л. витамина D
  • 1 ч. л. витамина В6 или В12 в ампулах
  • 1 ч. л. касторового масла
  • 1 ч. л. репейного масла
  • сок половинки лимона

Приготовление и применение

Смешайте все указанные ингредиенты. Масла можно слегка подогреть. Эту смесь нужно нанести на кожу головы, разделив волосы на проборы и распределить остатки по всей длине, затем накрыть голову фольгой или пищевой пленкой и обмотать полотенцем. Дополнительно можно прогреть волосы феном.

В таком виде нужно находиться 30-60 минут, затем тщательно промыть волосы. Во время процедуры может наблюдаться пощипывание кожи головы — это вполне нормально и говорит о том, что ингредиенты маски проникают в кожу. Делать маску достаточно 1-2 раза в неделю.

Маска с димексидом отлично насыщает волос необходимым комплексом витаминов, а также стимулирует волосяные луковицы, поэтому волосы будут расти быстрее и меньше выпадать. Все чешуйки сгладятся, поэтому волосы не будет пушитися, а на ощупь станет более плотными и приятными. Только учти, что первое время они будут быстрее пачкаться, но за пару применений маски это пройдет.

Совет редакции

Можно варьировать количество масел в составе в зависимости от проблемы, с которой ты борешься. Витамин А стимулирует рост волос, защищает их от вредных воздействий, устраняет сухость и ломкость. Витамин Е предотвращает выпадение, защищает от свободных радикалов и стимулирует рост.

Витамин D останавливает выпадение и стимулирует рост волос, помогает другим полезным компонентам лучше усваиваться кожей. Витамины В6 и В12 предотвращают появление перхоти, улучшают состояние сосудов кожи головы. Касторовое и репейное масла уже заслужили репутацию прекрасных средств, которые оказывают благотворное влияние на волосы: питают их, укрепляют и стимулируют рост.

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