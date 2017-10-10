Единый реестр должников заработал на сайте Министерства юстиции
2017-02-03 12:45
Единый реестр должников заработал на сайте Министерства юстиции
Туда вносится информация о невыполненные имущественные обязательства должников и предотвращению отчуждения должниками имущества.
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Сведения о должнике вносят одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства — передает Rus.Media.
Зайдя на этот сайт, теперь каждый может получить даже персональные данные должника — фамилия, имя, отчество, дату рождения, идентификационный код, а также узнать категорию взыскание (алименты, штраф и т. п).
— Законно предоставлять данные о лице в общий доступ?
— Конечно, нет, — говорит правозащитник
— Так, у граждан есть финансовые обязательства — поступления или кредиты, но любая финансовая деятельность защищена законом, и никто не имеет права без специального решения суда узнавать о какой-то задолженности человека. Это вторжение в личную жизнь граждан. Кому какое дело до того, что я взял кредит и не отдал его? Это должно волновать только банк. А в таком виде — это нарушение законодательства о доступе к персональным данным. Информация о лице может быть обнародована только с его согласия или если есть специальное решение суда об этом обнародования.
Здесь же Минюст определил, что достаточно решения суда о признании лица должником, чтобы она попала в реестр.
— Какие это может иметь негативные последствия для тех, кто попал в реестр?
— Этой информацией могут воспользоваться финансовые мошенники. Были уже случаи, когда от имени ликвидируемых банков звонили должникам, говорили: “У вас кредит 50 тысяч, но мы готовы, чтобы вы заплатили от него только 10% – и от вас отстанут”. Люди верили, хотели избавиться от финансовых обязательств и платили мошенникам.
— Как же исправить ситуацию?
— Надеюсь, что Минюст поймет ошибку и ограничит доступ к реестру. Да, такие реестры существуют в Европе. Но там нормально работает правоохранительная система, которая защищает граждан от мошенников. У нас же данные о финансовом состоянии лица нельзя выкладывать в свободный доступ, чтобы уберечь ее от преступных посягательств.