Единственный в Чернигове: юноше приобрели редкий велосипед (Фото)
12.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Андрей Пономарь – один из самых талантливых велогонщиков Чернигова. Воспитанник коммунальной школы «Украина». Вскоре он впервые будет представлять Чернигов в велоспорте на Летнем европейском юношеском Олимпийском фестивале в Венгрии.
Юноше за средства городского бюджета недавно приобрели мегакрутий велобайк для маунтинбайка. Стоимость велосипеда составляет 90 тысяч гривен. Таких велобайков с карбоновой рамой в Украине единицы, говорит парень. А в Чернигове такой единственный.
«Теперь я смогу достойно конкурировать со своими соперниками. У велосипеда новые колеса – 29 дюймов. У них лучший накат, они уверенно чувствуют себя на трассе», — прокомментировал ЧЕline Андрей Пономарь.
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