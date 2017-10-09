Дзидзьо показал свою маму, которая сделала ему трогательный сюрприз (фото)

despravda | 09.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-09 14:03

Дзидзьо показал свою маму, которая сделала ему трогательный сюрприз (фото)
Милые кадры.

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Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома, он же Дзидзьо поделился с поклонниками приятной историей, которая произошла с ним на днях в Испании, передает Rus.Media.

На концерт музыканта специально из Португалии в Мадрид прилетела мама звезды Галина Яновна. Фотографиями с близким человеком Дзидзьо поделился в Instagram.

“Мама сделала мне сюрприз – приехала ко мне в Мадрид на концерт. Представьте себе, она впервые увидит вживую мое выступление”, – подписал фото с мамой Дзидзьо.

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