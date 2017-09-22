Двое паломников из Израиля пострадали из-за взрыва в Умани – уточненные данные полиции
2017-09-21 13:48
Двое паломников из Израиля пострадали из-за взрыва в Умани – уточненные данные полиции
Полиция Черкасской области сообщает, что в результате взрыва в Умани пострадали двое граждан Израиля, которые прибыли в город для празднования Рош-га-Шана, нового года по иудейскому календарю.
По уточненным данным полиции, кроме подростка, у которого порез на руке, пострадал мужчина. У него тоже незначительное ранение – «в виде покраснения на бедре». От оказания медицинской помощи мужчина отказался.
О том, что именно стало причиной взрыва в гараже, в результате которого был поврежден крыша сооружения, пока не сообщают.
В полиции сообщили, что по факту взрыва открыли уголовное производство по статье «хулиганство». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
На месте работает полиция и взрывотехники. Личный состав полиции подняли по тревоге.
В Умань на празднование Рош-га-Шана съехались более 30 тысяч паломников-хасидов из 14 стран мира.
Порядок обеспечивают более 500 полицейских. Кроме того, им помогают 17 сотрудников полиции Израиля.
В Умани похоронен цадик (праведник) Нахман, его могила – одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей так называемой брацлавской течения хасидизма. Все евреи, которые представляют течение хасидизма, считают своей обязанностью побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана. Иудеи, которые провели Рош-га-Шана в Умани, верят, что новый год обязательно будет для них счастливым.