Двое браконьеров наловили рыбы на 28 тысяч гривен (Фото)
20.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Почти 28 тысяч убытков рыбному хозяйству Украины нанесли двое браконьеров, которые ловили рыбу запрещенным орудием лова. Жители сел Кладькивка и Салтыкова Девица свой нелегальный промысел устроили на озерах неподалеку Кладьківки Куликовского района.
Ловили бреднем – рыбацкая сетка. Так выловили почти 300 единиц карася, 1270 штук ротану и 3 щуки.
Задержали нелегальных рыбаков полицейские сектора водной полиции ГУНП в Черниговской области совместно с рыбоохранным патрулем. Сейчас открыто уголовное производство по статье 249 УК (браконьерство). Нарушителей сейчас отпустили до дому.
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