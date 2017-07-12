Движение – это источник жизни, или как обеспечить свободу передвижения пациента
Людям пожилого возраста, тем, кто перенес травмы позвоночника или нижних конечностей, чтобы сделать проще процесс передвижения рекомендуется купить ходунки для взрослых. Они помогают поддерживать равновесие, равномерно распределять нагрузку и поддерживать тело в вертикальном положении. Данные приспособления имеют существенное преимущество перед тростями и костылями, благодаря широкой опорной базе. Они являются более устойчивыми, передвигаясь с ними, меньше риск потерять баланс и упасть.
Ходунки для инвалидов помогают ускорить процесс реабилитации и уменьшить нагрузку при ходьбе на позвоночник и ноги. Их рекомендуют использовать людям, которые перенесли инсульт, тем, кто был долго прикован к постели и как следствие имеет слабый мышечный тонус. Современные модели отличаются легкостью, возможностью складывания, регулировка высоты и оснащены мягкими накладками для рук. В зависимости от типа, они могут использоваться внутри помещений и для прогулок на улицах.
Разновидности ходунков для взрослых
Выбирая модель в каталоге med-magazin.com.ua следует обращать внимание на конструктивные особенности:
• Стационарные – с монолитной рамой, которая при ходьбе вполне перемещается перед собой. Их используют на начальном этапе реабилитации.
• Шагающие – с шарнирным соединением двух половин перемычкой, в них при ходьбе правая и левая сторона по очереди переставляются аналогично шагам человека;
• Универсальные – могут переключаться со стационарного в шагающий положения, что позволяет применять их на различных этапах реабилитации;
• Двухуровневые – с поручнями, расположенными на первом уровне, чтобы опираться при вставании с сидячего положения и втором уровне для упора при ходьбе;
• С колесами на передних ножках – ускоряют передвижение, но подходят только пользователям, которые могут самостоятельно держать баланс при ходьбе и не имеют проблем с координацией движения;
• Роллеры (роллатори) с колесами на 4 ножках – подходят для перемещения внутри помещений, длительных прогулок и походов в магазины. Они оснащены ручными тормозами, могут иметь корзину для продуктов и сиденья.
• С дополнительными опорами – подмышечными и локтевыми, в которых вес тела переносится на предплечье. Благодаря высокому упора обеспечивается лучшая устойчивость.
Цены на ходунки зависят от конструкции, дороже стоят роллатори, а самое дешевое – стационарные несложные модели.
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