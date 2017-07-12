Движение – это источник жизни, или как обеспечить свободу передвижения пациента

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Людям пожилого возраста, тем, кто перенес травмы позвоночника или нижних конечностей, чтобы сделать проще процесс передвижения рекомендуется купить ходунки для взрослых. Они помогают поддерживать равновесие, равномерно распределять нагрузку и поддерживать тело в вертикальном положении. Данные приспособления имеют существенное преимущество перед тростями и костылями, благодаря широкой опорной базе. Они являются более устойчивыми, передвигаясь с ними, меньше риск потерять баланс и упасть.

Ходунки для инвалидов помогают ускорить процесс реабилитации и уменьшить нагрузку при ходьбе на позвоночник и ноги. Их рекомендуют использовать людям, которые перенесли инсульт, тем, кто был долго прикован к постели и как следствие имеет слабый мышечный тонус. Современные модели отличаются легкостью, возможностью складывания, регулировка высоты и оснащены мягкими накладками для рук. В зависимости от типа, они могут использоваться внутри помещений и для прогулок на улицах.

Разновидности ходунков для взрослых

Выбирая модель в каталоге med-magazin.com.ua следует обращать внимание на конструктивные особенности:

• Стационарные – с монолитной рамой, которая при ходьбе вполне перемещается перед собой. Их используют на начальном этапе реабилитации.

• Шагающие – с шарнирным соединением двух половин перемычкой, в них при ходьбе правая и левая сторона по очереди переставляются аналогично шагам человека;

• Универсальные – могут переключаться со стационарного в шагающий положения, что позволяет применять их на различных этапах реабилитации;

• Двухуровневые – с поручнями, расположенными на первом уровне, чтобы опираться при вставании с сидячего положения и втором уровне для упора при ходьбе;

• С колесами на передних ножках – ускоряют передвижение, но подходят только пользователям, которые могут самостоятельно держать баланс при ходьбе и не имеют проблем с координацией движения;

• Роллеры (роллатори) с колесами на 4 ножках – подходят для перемещения внутри помещений, длительных прогулок и походов в магазины. Они оснащены ручными тормозами, могут иметь корзину для продуктов и сиденья.

• С дополнительными опорами – подмышечными и локтевыми, в которых вес тела переносится на предплечье. Благодаря высокому упора обеспечивается лучшая устойчивость.

Цены на ходунки зависят от конструкции, дороже стоят роллатори, а самое дешевое – стационарные несложные модели.

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