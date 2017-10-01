Две причины, почему мы – в жопе!!!
2017-10-01 15:46
Две причины, почему мы – в жопе!!!
Почему в больницах не лечат, а делают инвалидами?
Почему наши дороги говно? Почему в больницах не лечат, а делают инвалидами? Почему в украинских школах дети жрут, а не учатся? Почему выпускники наших вузов, как специалисты никому не нужны?
Почему в нашем небе – американские и европейские самолеты, на дорогах – иномарки, и даже на тротуарах – китайские велосипеды и люди в итальянской, немецкой, финской или опять же в китайской обуви?
Почему наши дома дерьмової качества строят безработные? Почему еда – сплошь соевое говно? Почему, почему, почему?
На самом-то деле, причин целых две.
Во-первых,
мы нихрена не хотим ничего сделать качественного, а, во-вторых, качественных вещей мы почему-то не покупаем.
Чтобы как закрутить болт в механизме, а потом, по дороге с работы, купить килограмм плохой колбасы – вот он наш украинский менталитет.
Не гордиться сделанным, не получать удовольствие от качественной вещи, которая вышла из наших рук, а все равно, тяп-ляп отсидеть рабочее время.
Или не купить 100 грамм колбасы, в которой есть мясо, а потратить те же деньги, чтобы взять в рот в десять раз больше дерьма.
Мы плохо делаем Мы плохо и потребляем. Нам не нужно качество ни в первом, ни во втором случае.
Хотите поспорить? Не нужно, спорить с правдой – вещь бесполезная.
Расскажите мне лучше, что хорошего вы сделали на работе – то, чем вы по праву гордитесь? И еще, вопросик легче: а что действительного качественного вы купили?