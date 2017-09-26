Две ошибки в сексе, которые приходят к женщине с возрастом
2017-09-26 12:35
Две ошибки в сексе, которые приходят к женщине с возрастом
Секс — это удовольствие, которое с течением времени, если им правильно пользоваться, становится все приятнее.
Итак, существуют два основных стереотипа в сексуальной сфере, которые приходят к женщинам с годами, передает Rus.Media.
Я не смогу достичь оргазма
С возрастом главной сексуальной озабоченностью женщин становится — неспособность достичь оргазма. И эта проблема настолько захватывает представительниц прекрасного пола в свой плен, что они полагают за лучшее вообще отказаться от секса, чем решать этот вопрос. Хотя в итоге все это становится огромной ошибкой.
Ведь степень чувственности сексуального желания у женщин с годами становится все больше, что неоднократно было доказано исследованиями. Так что прекращайте стесняться, осознавайте, что проблема у вас в голове, а не в теле и просто наслаждайтесь процессом.
Мой организм уже не способен получать должное удовлетворение
Вне сомнения, сексуальная деятельность с возрастом убывает, но совсем не очевидно, что ее стоит прекращать совсем. К тому же, повторяем, что чувственность при этом возрастает до 40 лет. С возрастом в теле происходят определенные изменения. У женщин прекращается выделение естественной смазочной вещества, и им приходится пользоваться искусственным. Однако посудите сами, если, скажем, очки не снижают вашего удовольствия от чтения книг, тогда и возрастное приспособление к сексу не должно быть препятствием.
Никогда не стоит отказываться от такого приятного аспекта жизни, как сексуальное удовлетворение. Продолжайте заниматься сексом, пока вы в состоянии это делать и получайте удовольствие.