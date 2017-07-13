Две наиболее чувствительные эрогенные зоны у мужчин
Эрогенная зона № 1. промежность
Где находится ? Горячая точка расположена прямо между половыми органами и ягодицами. Этот маленький участок кожи очень чувствителен и у мужчин, и у женщин
Как стимулировать ? Вариантов множество! Это можно делать языком, пальцами или даже любимым вибратором. Это хорошая эрогенная зона как для прелюдии, так и для стимуляции во время секса ( оргазм будет ярче ).
Эрогенная зона № 2. стопы
Как стимулировать ? Подумай о том, как расслабляет педикюр, ведь многие мужчины никогда не испытывали этого удовольствия.
Стопы достаточно чувствительны, чтобы быть эрогенной зоной и для тебя, и для него. Сделайте друг другу массаж ног. Можно начать с теплой ванночки с ароматным маслом жасмина, мяты или иланг – иланга. Потом использовать скраб. И наконец, капнув на ладонь немного увлажняющего или питательного крема, перейти непосредственно к массажу.
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