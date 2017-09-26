Два простых и модных способа носить синий этой осенью (фото)
2017-09-22 08:31
Два простых и модных способа носить синий этой осенью (фото)
Этой осенью на пике моды сочетание синего с черным и синего с синим.
Это касается даже джинсового total look: ансамбля из джинсовых топов — курток, водолазок или рубашек — с прямыми синими джинсами. Сделать его более женственным и элегантным помогут оправленные в серебро сапфиры. Они не только универсальны, но и идеально подходят к дениму цвета индиго и лаконичным темным платьев. Еще один модный плюс: глубокий синий цвет сапфиров исключительно хорош в сетах из «разноцветных» украшений. Например, тонких серебряных колец ручной работы PANDORA и гладких колец нежно-розового цвета PANDORA Rose, передает Rus.Media.
Джинсы плюс джинсы — модное сочетание этой осени
Один из главных трендов года — джинсовый total look — станет еще актуальнее, если дополнить его модными этой осенью ковбойскими ботильонами (ты без труда узнаешь их с острым «вздернутым» носов и скошенным подборов). Сумка-ведро и сет из серебряных колец PANDORA с сапфировым кабошоном — и модный образ готов!
Будь загадочной! Примерь сочетание черного и синего
Модное в этом сезоне сочетание синего и черного так и просит светлого акцента. Например, им может стать изящное кольцо из стерлингового серебра с сапфиром необычной огранки, придуманной ювелирами PANDORA. А лучше не ограничивайся одним кольцом и добавь образу финальный штрих: в этом сезоне мы без ума от разноцветных сетов из серебра и розового сплава PANDORA Rose.