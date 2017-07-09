Два продукты для укрепления иммунитета

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Цитрусовые

Прежде всего, специалист рекомендует чаще употреблять куриный бульон.

По его мнению, он обогащает организм важными микроэлементами, которые помогают противостоять вирусам. К тому же, как показал ряд исследований, это блюдо способно облегчить симптомы простуды, которая уже дала о себе знать.

Конечно же, важно включить в рацион цитрусовые, так как витамин С, который содержится в большом количестве в лимонах, апельсинах и мандаринах, является мощным антиоксидантом, который повышает сопротивляемость организма. Также полезны болгарский перец, брокколи, брюссельская капуста и другие овощи.

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