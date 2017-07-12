Два народные рецепты от морщин
Рецепт первый . Берем 1 литр сухого белого вина и добавляем в него травы-20 грамм календулы и столько же мяты, и 30 грамм ромашки лекарственной. После чего этот травяной состав ставят настаиваться сроком на две недели. На 15-й день полученную настойку процеживают через мелкое сито. Наш лосьон готов к использованию. Полученным лосьоном необходимо ежедневно, перед сном, протирать лицо и область шеи, а затем наносить крем. Хранить такой лосьон необходимо в прохладном месте.
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Рецепт второй. Берем свежие огурцы и трем их на мелкой терке. После чего выдавливаем из них сок. Потом получаем сок из ягод клубники. Свежевыжатого сока из клубники и огурцов должно получиться по 50 граммов каждого ингредиента. Теперь необходимо добавить клубничный и огуречный сок в сухое белое вино (1 стакан), также сюда нужно влить 0, 5 грамма салициловой кислоты. Наш лосьон готов к использованию. Полученным лосьоном рекомендуется смачивать ватный тампон и размещать его на участках кожи, где наиболее ярко выражены морщины. Держать такой компресс нужно 15 минут, после чего вы можете нанести на лицо крем.
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