Два льва подошли к раненой лисе. То, что произошло дальше, поразило весь научный мир (фото)
2016-04-24 16:56
Два льва подошли к раненой лисе. То, что произошло дальше, поразило весь научный мир (фото)
Нет никаких сомнений, что у большинства матерей развит инстинкт защищать не только своих, но и чужих детей. И это касается не только людей, но и животных. Когда речь идет о диких животных, то этот инстинкт часто распространяется на детей только своего вида.
Однако эта львица своим поступком доказала совершенно обратное.
Лев заприметил раненое лисенок и направился к нему. Лисенок вот-вот мог стать его обедом. Однако вместо этого львица сделала что-то невероятное. Она подбежала к лисенку и спрятала его от хищника.
Инстинкты львицы оказались превыше всего, и она встала между несчастным лисенком и грозным львом. Нет необходимости говорить, что лев был крайне недоволен.
Разозлившись, лев обратил свой взгляд на детенышей львицы. Он решил, что должен отомстить львицы и направился к львятам.
Это спровоцировало ссору, и через несколько секунд возникла настоящая «рычит» перепалка.
Львица не собиралась сдаваться. Осознав это, лев бросил свою затею и ушел в поисках обеда в другом месте.
Вот такой поступок совершила львица. Настоящая мать-героиня!