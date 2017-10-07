Два бездельника вынесли из дачного дома бытовую технику
До Нежинского отдела полиции обратился местный житель и сообщил, что в период с августа по октябрь, взломав входную дверь его дачного дома, злоумышленники проникли внутрь и вынесли оттуда холодильник, телевизор и бензопилу.
Проведя ряд оперативных мероприятий, оперативники криминальной полиции Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области вышли на след злоумышленников. Ими оказались двое неработающих ранее судимых нежинцев. Последние в содеянном сознались и дали правдивые показания. Сейчас полицейские проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.
Следственным отделом Нежинского полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет. Продолжается досудебное расследование.
Источник: Полиция Черниговщины
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