Думали, что это успокаивает? Оказалось, наоборот – ученые призвали отказаться от распространенной привычки, это ухудшает психику
Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, в ходе которого установили, что курение пагубным образом влияет на психику никотинозависимых людей. Ученые отметили, что сердечно-сосудистые и онкологические болезни – это еще не все возможные последствия курения. Во время эксперимента, в котором приняли участие две группы добровольцев – курильщики и те, кто никогда не курил, было установлено, что уровень
психологического стресса курильщиков значительно выше, чем а человек, которые не курят.
Специалисты отметили, что курильщики со временем могут подвергаться различным психологическим расстройствам. И подытожили, что сигареты способствуют ослаблению психологической устойчивости человека и способности адекватно реагировать на внешние раздражители. Об этом пишет new-s.com.ua.