ДТП в Чернигове: иномарка сбила велосипедиста
За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрированы три дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В пгт Ладан Прилукского района по ул. Мира у дома №77А в 4 ч. 50 мин. 10 мая водитель автомобиля «Таврия» не учел дорожную обстановку, не убедившись в безопасности движения, осуществляя движение задним ходом совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Прилуцкого центральной районной больницы. В г.. Чернигове на перекрестке проспекта Мира и улицы Кольцевой в 7 час. 50 мин. 10 водитель автомобиля «Chery Elara» совершил наезд на велосипедиста. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения и госпитализирован в неврологическое отделение Черниговской городской больницы №3. В г.. Нежине по ул. Шевченко, 107 возле магазина «Велмарт» в 13 час. 37 мин. 10 мая водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с велосипедистом. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения и доставлен в травматологическое отделение Нежинской центральной городской больницы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым