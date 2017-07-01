ДТП в центре, медиа-проект Ukraїner и лихой смерч: інформдайджест за субботу

magictr | 01.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Неизвестные места нашей Сиверщины: медиа-проект Ukraїner.

Преступник назвал истинный мотив убийства семейной пары из Киева.

Опубликовали редкое фото столетнего черниговского «билборда».

На Черниговщине двое детей попали в смерч.

Борщевик Сосновского: Черниговщина зарастает ядовитым растением. Подробнее в сюжете.

Как корова «подставила» хозяйку: интернет-махинация.

Арт-терапия на детской площадке.

В центре Ростова перевернулась маршрутка.

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

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