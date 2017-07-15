ДТП с патрульными, черниговские дороги и названия улиц: інформпідсумок пятницы
15.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Чернигов разваливается после ливня.
В горсовете рассказали, почему просела дорога по проспекту Мира.
Ярослав Куц о черниговские дороги: «Я не ясновидящий» — смотрите в видео.
Сегодня на Красносельско патрульные сбили пешехода. В патрульной полиции прокомментировали ДТП.
Впоследствии полицейские, приехав на ДТП, сами попали в аварию возле «Голливуда».
Финансовая кабала: как работают кредитные кафе.
В Чернигове снова могут переименовывать улицы — смотрите в видео. А также может исчезнуть уникальный дом.
Помощь при рождении ребенка теперь можно оформить в роддоме.
На «Золотом берегу» установили опасный детский лодка. А в подвале черниговской многоэтажки обнаружили жуткую находку.
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