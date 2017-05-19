ДТП с мотоциклом, трактором и велосипедистом
За прошедшие сутки на Черниговщине произошли три дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Между с. Новые Боровичи и с. Жоведь Сновск района в 1 час. 9 мин. водитель трактора «МТЗ 80» выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ-2121». В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2121» получил телесные повреждения и был госпитализирован в Сновской центральной районной больницы. В Чернигове по ул. Кольцевой возле дома № 249 по проспекту Мира в 17 час. 15 мин. водитель автомобиля «Toyota Corolla 1.33L» совершил столкновение с мотоциклом «Yamaha XJ 600». В результате столкновения водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение Черниговской городской больницы № 2. В Чернигове на перекрестке улиц Героев Чернобыля и Алексеева в 18 час. 15 мин. водитель автомобиля «ЗАЗ Sens» совершил наезд на велосипедиста. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую городскую больницу № 2, после осмотра и оказания медицинской помощи был отпущен домой.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым