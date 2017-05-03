ДТП: под колесами малолетний пешеход и падение мотоциклиста
За прошедшие сутки зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В с. Селище Носовского района по ул. Мятлика, 48 в 23 ч. 35 мин. 1 мая водитель мотоцикла «Viper» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на левую обочину дорожного покрытия и упал. В результате падения водитель и пассажир мотоцикла получили телесные повреждения и были госпитализированы в Носовскую центральной районной больницы; В Чернигове по ул. Савчука у дома № 2 в 11 час. 2 мая водитель автомобиля «Opel Omega» совершил наезд на малолетнего пешехода, 2007 года рождения. В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и была госпитализирована в нейрохирургическое отделение Черниговской областной больницы; Возле с. Бобрик Нежинского района в 15 час. 5 мин. 2 мая водитель автомобиля «Москвич АЗЛК-2140″ не придерживался безопасной скорости движения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Renault Premium», который двигался во встречном направлении. В результате происшествия водитель автомобиля «Москвич АЗЛК-2140» получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение Нежинской центральной городской больницы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым