Друзья основателя зоопарка во Мне просят увековечить память о нем
25.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Менский зоопарк отметил свое официальное 40-летие. Единственный зоопарк в райцентре создал милиционер Геннадий Полосьмак. Сейчас это заведение, в котором более 140 видов фауны, значительная часть из которых занесена в Красную книгу.
Благодаря многочисленным друзьям основателя, со всего Советского Союза собиралась коллекция.
«Раньше мы, его друзья, приезжали в Мену проведать животных, привезти что-то для них, а сейчас приезжаем, чтобы поклониться его могиле. Желательно бы при входе в зоопарк увековечить мемориальной доской память о его основателя», — написал в письме в редакцию «Голоса Украины» Владимир Білотін.
Источник: Голос Украины
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