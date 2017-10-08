Древний клад
2017-10-07 08:55
Древний клад
Антиквары всего мира стараются создать уникальные и неповторимые коллекции. Одних манят ювелирные украшения, других привлекают монеты разных номиналов. Но всех объединяет одна страсть — желание собрать уникальные коллекции, реликвии, которые больше ни у кого не найти. Это увлечение растягивается на годы, превращаясь в настоящую манию. Рассмотрим несколько наиболее популярных направлений.
Средство от всех болезней
Почему так популярно янтарное ожерелье? Это камень с древней историей. Ему приписывают магическую силу и лечебные свойства. У греков его считали камнем солнца, который появился из слез матери и сестры Фаэтона (сына Солнца), когда она горевала о его смерти. Янтарь также считается золотом Балтики. Именно на побережье Балтийского моря находятся богатейшие месторождения камня.
Янтарь бывает разного цвета, отлива и прозрачности, в нем могут встречаться различные примеси. Он широко применяется в медицине, из него изготавливают таблетки, которые используются против воспалений и стрессов. О лечебных свойствах этого камня издавна ходят легенды. Еще Авиценна в состав своих рецептов включал янтарь. Волосы, кожа, кишечные заболевания, слух, зрение, бронхит, астма, депрессии — неполный перечень областей благотворного влияния продуктов янтаря.
Сегодня основное применение — производство ювелирных украшений. Многие интернет-магазины предлагают выгодно продать “янтарные бусы”, и Monitex — один из них.
Спрос на бусы из янтаря довольно большой. Их отличает:
- богатство оттенков;
- многообразие форм бусин и их размеров;
- лечебные и магические свойства;
- доступная цена.
- Мастера-ювелиры очень ценят редкие камни, с внутренними вкраплениями воздуха или насекомых. Это придает изделиям необычный вид.
Монеты русских царей
Российские монархи предпочитали увековечивать себя на монетах из золота и серебра. Серебристый металл использовали задолго до денежной реформы Петра I. Это были гривны. Первые серебряные царские монеты вошли в обиход именно в период правления этого монарха. Это были:
- один рубль и гривенник;
- полтина и пять копеек;
- полуполтіннік алтын;
- одна копейка и гривна.
Со времен Петра I стало традицией на серебряных рублях изображать императора. Монеты из благородного металла высоко ценились в народе, в отличие от медных. Деньги Екатерины I отличались пониженной пробоя материала и постоянно меняющимся дизайном рубля. Петр II сидел на престоле недолго и был очень юный, но и он успел внести свои коррективы в денежную реформу. За период его правления были выпущены один рубль и полтина (московского и петербургского типа).
Анна Иоанновна, которая правила десять лет, выпустила новые серебряные рубли со своим изображением, снова повысив пробу металла до 77-й. Чеканились также полтини и гривенник. Следующий царь Иван царствовал недолго. Он выпустил лишь одну монету со своим изображением и в небольшом количестве. Елизавета снова стала чеканить из серебра денежную единицу номиналом в пять копеек.
Павел I запретил чеканить свое изображение на монетах. И только Александр III (1881-1894 гг) позволил использовать личный портрет на серебряных рублях и 25 копейках. При нем полтина получила название «пятьдесят копеек». Монеты периода правления последнего монарха Николая II в своем исполнении дошли до абсолютного совершенства. Мастера изготавливали копейки разного номинала, учитывая многолетний опыт предшественников.