Древние гигантские лягушки могли питаться динозаврами – ученые
2017-09-23 12:31
Древние гигантские лягушки могли питаться динозаврами – ученые
Лягушка жила на Земле 70 миллионов лет назад.
Ученые заявили о том, что древние гигантские лягушки имели достаточно сильные челюсти для того, чтобы есть небольших динозавров, сообщает ScienceAlert, передает Rus.Media.
Beelzebufo ampinga — самая крупная лягушка, которая жила когда-либо на Земле. Особи данного вида обитали на Мадагаскаре 70-65 млн лет назад. При этом они были похожи на современных рогатых лягушек, что помогло ученым сделать удивительное открытие.
Рогатые лягушки отличаются своими большими ртами. Наблюдение за ними позволило ученым измерить силу сжатия челюстей древними лягушками. Исследователи использовали специальный датчик силы, выполненный из двух пластин, покрытых кожей. Когда жаба кусала пластины, они точно измеряли силу сжатия ее челюстей.
Рогатая лягушка с диаметром головы 4,5 сантиметра имеет силу укуса 30 ньютонов (примерно три килограмма). Это позволяет ей зажать в челюстях добычу, пойманную с помощью липкого языка, и не дать ей уйти. По словам ученых, рогатые лягушки в отличие от большинства других лягушек, имеют мощные челюсти и питаются животные таких же размеров, как и они сами, — лягушками, змеями и грызунами.
Затем исследователи изучили еще более крупных рогатых лягушек, что живут в Южной Америке и имеют рот размером около 10 сантиметров: сила сжатия их челюстей составила 500 ньютонов (примерно 50 килограммов).
Данный метод шкалирования, связывающая силу укуса и размер туловища и головы, работал и в случае с другими животными, включая рыб, рептилий и грызунов. Таким образом, исследователи применили его к Beelzebufo ampinga. Рот древних лягушек составил примерно 15,4 сантиметра шириной, а, следовательно, сила сжатия челюстей — 2 200 ньютонов (около 224 килограммов). По словам ученых, это позволяло гигантским вымершим лягушкам пожирать, например, небольших динозавров.
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили останки уникального арктического динозавра, который получил название Ugrunaaluk kuukpikensis, что означает “древняя животное реки Колвилл”. В длину данный динозавр достигал около 7,5 м. Во времена Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика была покрыта хвойными лесами, а среднегодовая температура была +7 градусов по Цельсию.