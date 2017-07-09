Древнее Макошино празднует 865 день рождения (Фото)
В Макошино сегодня, 8 июля, началось особенное летний праздник, начатое много лет назад − День села.
Местные жители его традиционно отмечают на купальские праздники, потому макошинцы на Ивана Купала еще и храмують.
По словам макошинской поселкового головы Романа Коваленко, в праздничной программе хватит развлечений до поздней ночи. Будут выступления танцевальных и певческих коллективов, порадуют зрителей артисты детской цирковой студии, ветераны футбола сыграют праздничный матч, вечером для молодежи будет праздничная дискотека, а также разыграют беспроигрышную лотерею.
Кроме того, прекрасная половина Макошино поборется за лучшую прическу.
Изюминкой праздника будет конкурс на лучшее блюдо из сала. Это, так сказать, и будет именинным тортом в честь поселка Макошино, ведь сегодня ему исполняется целых 865 лет. Любителей полакомиться казацким кулешом будут бесплатно. Такой подарок сделал макошинцям их поселковый голова.
В Макошино работает съемочная группа ЧЕline, поэтому подробности позже.
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