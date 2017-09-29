Доступный шик: опубликован рейтинг самых дорогих авто на “євробляхах” в Украине (фото)
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2017-09-29 14:11
Доступный шик: опубликован рейтинг самых дорогих авто на “євробляхах” в Украине (фото)
Некоторые авто из списка уже стали популярными в социальных сетях.
В украинском обществе бытует мнение, что автомобили на так называемых “євробляхах” везут в страну “умирать”, передает Rus.Media. Но это не всегда так. Оказывается, на украинских дорогах встречаются и довольно роскошные транспортные средства на этих самых “євробляхах”.
Профильные СМИ составили рейтинг самых элитных машин на литовских и польских номерах, которые были сфотографированы на украинских дорогах в 2017 году.
6. Ferrari 430
5. Lexus GS
4. Mercedes C Coupe Brabus
3. Porsche Cayenne
2. Mercedes C-Класса
1. Lamborghini Diablo
Этот автомобиль признали непревзойденным лидером рейтинга.
Lamborghini Diablo является, наверное, самым дорогим нерастаможенным транспортным средством на “евробляхах” в Украине. Более того, этот автомобиль даже стал “звездой” в социальных сетях.