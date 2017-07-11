Доступные лекарства получили почти 145 тысяч жителей Черниговщины
Сто девять аптечных учреждений продолжают реализовывать в области медицинские препараты по правительственной программе «Доступные лекарства». Согласно этой программе, пациенты по специальному рецепту врача могут получать медикаменты бесплатно или с незначительной доплатой.
По состоянию на 1 июля с начала действия программы, то есть с апреля текущего года, выписано 144 947 таких рецептов. Сумма компенсации стоимости лекарств аптечным учреждениям составила 4 226 000 гривен. Всего же в год по области на эти цели предусмотрено 13 миллионов гривен. При этом в Управлении здравоохранения облгосадминистрации отмечают, что с мая увеличены лимиты финансирования программы по районам.
В реестр «Доступных лекарств» внесено 157 торговых наименований лекарственных средств: 127 из них — от сердечно-сосудистых заболеваний, 24 — от сахарного диабета II типа и 6 — от бронхиальной астмы. Сорок пять из зарегистрированных препаратов — иностранного производства.
Реализация программы «Доступные лекарства» продолжается.
Источник: Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА
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