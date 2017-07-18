Доступное и быстрое тренировки для идеального тела

magictr | 18.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Тренировки для идеального тела

Первая тройка

Подъем правого колена к рук – 30 секунд.
Отжимания с поочередным подниманием ног – 45 секунд.
Статика в отжиме – 30 секунд.

Вторая тройка

Подъем левого колена к рук – 30 секунд.
«Гусеница» + глубокие приседания – 45 секунд.
Статика в глубоком приседании – 30 секунд.

Третья тройка

Подъем правого колена к рук – 30 секунд.
Отжимания с поочередным подтягиванием колен к плечам – 45 секунд.
Статика в отжиме – 30 секунд.

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Четвертая тройка

Подъем левого колена к рук – 30 секунд.
Глубокое приседание с выпрыгиванием в планку – 45 секунд.
Статика в глубоком приседании – 30 секунд.
Четыре тройки вместе – одна тренировка. Если у вас останутся силы после первого подхода, можете попробовать выполнить еще два-три.

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