Доступное и быстрое тренировки для идеального тела
Первая тройка
Подъем правого колена к рук – 30 секунд.
Отжимания с поочередным подниманием ног – 45 секунд.
Статика в отжиме – 30 секунд.
Вторая тройка
Подъем левого колена к рук – 30 секунд.
«Гусеница» + глубокие приседания – 45 секунд.
Статика в глубоком приседании – 30 секунд.
Третья тройка
Подъем правого колена к рук – 30 секунд.
Отжимания с поочередным подтягиванием колен к плечам – 45 секунд.
Статика в отжиме – 30 секунд.
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Четвертая тройка
Подъем левого колена к рук – 30 секунд.
Глубокое приседание с выпрыгиванием в планку – 45 секунд.
Статика в глубоком приседании – 30 секунд.
Четыре тройки вместе – одна тренировка. Если у вас останутся силы после первого подхода, можете попробовать выполнить еще два-три.
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