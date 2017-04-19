Дорожникам мало денег для ремонта дорог
Служба автомобильных дорог провела брифинг, на котором рассказала о своей работе и планах на будущее. Дорожники жаловались, что на обслуживание более семи тысяч километров дорог области, и это без путей населенных пунктов, им выделяют слишком мало денег. – Не буду лукавить. То, что выделено из бюджета, это 145 млн гривен на эксплуатационное содержание. Минимальная стоимость. От одного миллиарда до 2 миллиардов 800 000 000 гривен. Это только эксплуатационное содержание, – Владимир Гузема, начальник службы автомобильных дорог в Черниговской области. Аппетиты «хранителей дорог» были довольно большими. И главной темой отчета стали деньги – запланированные, выделенные или необходимы. Суммы постоянно менялись, в зависимости от объекта или вида ремонта. Но всегда была «пионерская» готовность справиться с финансовой нагрузкой. Однако рядовые черниговцы не слишком оценили такое рвение. – Необходимо 550000000 гривен, могу вас заверить: дорожники смогут эти средства освоить, – Владимир Гузема, начальник службы автомобильных дорог в Черниговской области. – Потому что у нас такая система – украсть и ничего не делать. – Да дороги вообще. Сошел снег и сошел асфальт. Куда деньги вкладывают, я не знаю, и которого хляпа налоги платить – я вообще не знаю. Главной причиной разрушения дорог Владимир Гузема назвал их перегрузки, переувлажнение и неправильное строительство предшественниками. Среди достижений отметил таможенный эксперимент, который был начат в Одесской области, в этом году у нас дополнительно позволил получить на дороги 85000000 гривен. Отдельно остановился на внедрении текущего ремонта по технологии горячего ремикса с «Мультимак» – сверху так называемый Мультимак. Коврик износа. Он закрывает все трещины, все щели и не дает влаге проникать вглубь покрытия, – Владимир Гузема, начальник службы автомобильных дорог в Черниговской области. К сожалению, по этой технологии в области в этом году делают только одну дорогу – это подъезд в Чернигов в районе села Ивановка. Среди планов – пока не профинансирован проект ремонта дороги Колычевка – Куликовка – Нежин – Прилуки – Пирятин. К этому последний текущий ремонт дороги области видели только в 2011 году. Главный дорожник объяснил причину этого и рассказал, почему преобладает такой непопулярный среди водителей ямочный ремонт. – То есть мы имеем 3900 километров дорог ямочного ремонта или 25 километров текущего. Если бы у нас были средства, мы отказались бы от ямочного ремонта, но, к сожалению, если мы имеем старый кафтан, а денег на новый нет, то мы должны его латать, – Владимир Гузема, начальник службы автомобильных дорог в Черниговской области. По словам Владимира Гузем очевидно, что текущий ремонт в 156 раз дороже ямочный. Последний же он оценил в 309 гривен за один квадратный метр. В целом же выделенные бюджетом средства на эксплуатацию дорог, кроме латания ям, идут на освещение, разметку и содержание искусственных сооружений.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым