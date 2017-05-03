Дорогой ремонт садика: предприятие присвоило 170 тысяч
Управлением защиты экономики в Черниговской области во время отработки использования инвестиционных программ и проектов регионального развития области выявлен факт растраты бюджетных средств при государственных закупок. Об этом сообщили в Управлении защиты экономики в Черниговской области. В конце прошлого года между Борзнянской городским советом и коммерческим обществом по результатам открытых торгов было заключено 2 договора подряда по проведению текущего ремонта местного детского сада на общую сумму 1,3 млн грн. Тогда же были составлены и подписаны акты приемки выполненных строительных работ. На счет исполнителя работ Борзнянская городской совет перечислила бюджетные средства в сумме 1300000 грн, хотя стоимость проведенных работ была значительно завышена. Проведенной ревизией установлено, что сумма, указанная в актах выполненных работ по текущему ремонту детского сада в г.. Борзна, завышена на 170 000 гривен. Злоупотребляя служебным положением, должностные лица Борзнянской городского совета и должностные лица коммерческого общества внесли и утвердили недостоверные сведения в актах выполненных работ, что привело к присвоению бюджетных средств в сумме 170 000 гривен. В рамках уголовного производства полицией проведено санкционированные обыски в помещениях Борзнянской городского совета, подрядной организации и по месту жительства директора коммерческого общества. Изъяты документы и другие доказательства, которые установят истину в уголовном производстве. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) – наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым