Дорн и украинская группа Грибы поедет на MTV Europe Music Awards от России

despravda | 12.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-12 11:39

Дорн и украинская группа Грибы поедет на MTV Europe Music Awards от России
Кроме Дорна РФ будет представлять и украинская группа Грибы.

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Украинские исполнители Иван Дорн и группа Грибы от имени России поедут на премию MTV Europe Music Awards, где будут представлены в категории Best Ukrainian Act, передает Rus.Media.

За победу в категории Best Ukrainian Act поборются также Елена Темникова, Елка и рэпер Хаски.

MTV Europe Music Awards – ежегодная церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Европа в 1994 году. Победители EMA определяются интернет-голосованием на сайте премии.

В 2017 году церемония награждения победителей премии состоится в Лондоне 12 ноября на стадионе Уэмбли.

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