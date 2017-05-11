Донецкий «Олимпик» может осесть в Чернигове
Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал, что уже почти полгода клуб приглашают играть домашние игры на стадионе имени Гагарина в Чернигове. Правда, пока на этой арене продолжается реконструкция газона, поэтому говорить о переезде «Олимпика» в Чернигов рано, но переговоры ведутся. При этом Гельзин не исключает того, что команда продолжит играть домашние игры на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. «Пока мы не можем найти ничего лучшего, что есть в нас на стадионе Динамо имени Лобановского. Если в Динамо нам пошли навстречу в этом вопросе сейчас, то, я надеюсь, и в будущем сезоне нам тоже пойдут навстречу », – говорит Гельзин. Напомним, практически весь прошлый сезон «Олимпик» провел на стадионе имени Банникова в Киеве. После этого дончане играли на стадионе «Юбилейный» в Сумах, но во второй половине сезона переехали на стадион Динамо имени Валерия Лобановского. Также по одному домашнего матча команда Романа Санжара сыграла во Львове, Полтаве и Черкассах. По ходу сезона «Олимпик» неоднократно пытался вернуться на стадион им. В.Банникова, однако переговоры дончан и ФФУ (которой принадлежит стадион) несколько раз заходили в тупик. Напомним, «Олимпик» прекратил свое выступление на арене им. В.Банникова из-за реконструкции поля, проведенной летом прошлого года.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым