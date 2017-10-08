Дональд Трамп планирует помирить Израиль и Палестину
2017-10-08 17:03
Дональд Трамп планирует помирить Израиль и Палестину
США должен сначала решить этот конфликт, а потом уже решать вопрос о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Дональд Трамп сообщил, что его команда в данный момент работает над разработкой плана по разрешению конфликта между Израилем и Палестиной, передает Rus.Media. Также он считает, что США должен сначала решить этот конфликт, а потом уже решать вопрос о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
Президент США говорит, что подписание мирного договора – это цель возможна. Трамп сказал, что нужно сначала попробовать подписать этот договор, а потом уже думать о переносе посольства. Также он подчеркнул, что у него твердые намерения, которые касаются Израиля.
В июне правительство приняло указ, который призывает выполнить акт от 1995 года. В этом акте говорится о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Отметим, что статус Иерусалима – это одна из причин конфликта между Израилем и Палестиной.