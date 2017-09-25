Домашняя кошка продлевает человеку жизнь
Соседство с кошачьими чрезвычайно полезно для людей, о чем сообщили ученые из Университета Миннесоты (США). Они установили, что люди, которые держат кошек, гораздо реже попадают в больницы с инфарктами.
Американские исследователи обнаружили сразу несколько преимуществ от жизни вместе с кошкой. В частности, специалисты рассказали о том, что специфическая манера кошачьих издавать звуки имеет целебный и оздоровительный эффект. “Кошки мурлычит с частотой от 25 до 150 герц. При звуках такой частоты ускоряется лечение переломов костей и восстановление поврежденной мышечной ткани”, — отметили авторы проекта.
Кроме того, по словам ученых, многие исследования показывают, что кошачье мурлыканье нормализует сердечный ритм. Владельцы кошек в среднем имеют меньший уровень стресса, в то время как люди без домашних животных демонстрируют более склонного к срывам психику, пишет newsyou.info.
“Люди, у которых нет кошки, на 40% чаще страдают от сердечных приступов”, — заявили врачи.