Домашние методы преодоления головной боли, вызванной стрессами
2017-09-25 14:43
Домашние методы преодоления головной боли, вызванной стрессами
Этими методами вы можете пользоваться в домашних условиях.
В зависимости от того, что стало причиной головной боли, в народной медицине были созданы способы, которые эффективно борются с проблемой, передает Rus.Media.
Нередко головные боли настигают людей, подверженных постоянным стрессам на работе, в семье или в отношениях с людьми. Здесь у человека есть два варианта – либо научиться справляться со стрессами и снижать их влияние на собственный организм, или стать заложником таких явлений, как головная боль и развитие заболеваний желудка, чаще всего гастрита.
Если вы стали замечать, что после стрессовой для вас ситуации тут же начинает саднит голова и болевой синдром повторяется неоднократно, то попробуйте устранить его с помощью этих домашних методов:
Настой из клевера. Для приготовления целебного настоя вам понадобится стакан кипятка и столовая ложка сушеных цветков клевера. Необходимо залить цветки водой и отставить емкость с будущим настоем в сторону, чтобы он как следует настоялся и остыл. Принимать его при постоянных головных болях и стрессах по полстакана 2-3 раза в день.
Имбирно-мятный напиток. Это самый вкусный рецепт против головной боли. В стакане или чашке смешайте по 1 ч. л измельченных свежих листьев мяты и корня имбиря, залить кипятком и дать настояться в течение 15 минут. Затем добавить чайную ложку без горки меда, хорошо размешать и выпить.
Настой из мать-и-мачехи. Готовится он точно также, как и настой клевера, вот только принимать его следует по столовой ложке за час перед основными приемами пищи, то есть 3 раза в день.
Компресс из лимонной цедры. Об этом способе мало кому известно, но он достаточно действенный. Вам понадобится цедра одного среднего лимона и немного горячей кипяченой воды. Нужно залить цедру водой и оставить на пару до тех пор, пока она не станет мягкой, затем слить воду и саму цедру поместить в 1-2 слоя марли, положив себе на виски. Через 15-20 минут компрессы снять. Вероятно, вам должно сразу же полегчать.
Лучшим способом профилактики головной боли от стрессов является борьба со стрессами. Нужно научиться любые ситуации в жизни принимать, как опыт, и идти дальше. Подвергая себя стрессам, человек самостоятельно губит свое здоровье, поэтому целесообразно их избегать во что бы то не стало.