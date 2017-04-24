«Дом книги» заработал больше: черниговцам нравятся печатные романы
В Чернигове ассортимент продукции магазина «Дом книги» насчитывает более 25 000 наименований, а количество покупателей в день колеблется от 200 до 400 человек. КП «Дом книги» осуществляет розничную торговлю книжной и другой печатной продукцией, канцтоварами, продукцией для детского творчества, играми и игрушками, сувенирами, а также оптовую торговлю учебной литературой. По результатам деятельности в 2016 году чистая прибыль коммунального предприятия составил 1 млн 12 тыс. грн, что на 455 тыс. грн больше, чем за 2015 год. Положительная динамика развития предприятия сохраняется и в этом году, поскольку по итогам работы за первый квартал 2017 чистая прибыль составляет 258 тыс. Грн по сравнению с 137 тыс. Грн за аналогичный период 2016 года. В 2015 году в магазине создан новый отдел канцелярских товаров и товаров для детей (детское творчество, настольные и развивающие игры) и в течение года реализовано товаров на сумму 800 тыс. Грн, а в 2016 – на сумму 1 млн 250 тыс. Грн. Кроме того, в 2016 году заключены договоры с новыми поставщиками книжной и другой продукции, обеспечило расширение ассортимента товаров в магазине и, соответственно, увеличение выручки от реализации этой продукции за 2016 год составила 7 млн 618 тыс. Грн. Этот рост обусловлен прежде всего увеличением количества единиц реализованного товара (за 2016 – 298,5 тыс. единиц товара). В прошлом году наблюдалось увеличение продаж именно книжной продукции (в 2016 – 110 тыс. Единиц), что является для предприятия очень важным и положительным показателем, поскольку книжная продукция является основной группой товаров в магазине.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым