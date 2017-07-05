Дом черниговки обокрали средь бела дня
05.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В полицию обратилась жительница города Чернигова и сообщила, что ее обокрали.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Женщина рассказала, что в ее доме по улице Полесской вчера, 4 июля, через окно проникло неизвестное лицо и украла ценные вещи.
Кража произошла днем, в промежутке времени между 12:00 и 14:00.
«Уловом» злоумышленника стали золотые украшения, ноутбук, планшет и мобильный телефон.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым