Дом черниговки обокрали средь бела дня

magictr | 05.07.2017 | Новости | Комментариев нет

В полицию обратилась жительница города Чернигова и сообщила, что ее обокрали.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Женщина рассказала, что в ее доме по улице Полесской вчера, 4 июля, через окно проникло неизвестное лицо и украла ценные вещи.

Кража произошла днем, в промежутке времени между 12:00 и 14:00.

«Уловом» злоумышленника стали золотые украшения, ноутбук, планшет и мобильный телефон.

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